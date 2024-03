Israele | la contestazione a Molinari e il mondo sottosopra | qui il dissenso lo chiamano violenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Viviamo davvero nel “mundo al revés” – il– di cui scriveva Eduardo Galeano. Unin cui Maurizio– direttore de La Repubblica, il secondo quotidiano italiano per numero di vendite; direttore del Gruppo Gedi; presenza fissa nei talk show delle tv pubbliche e private; pubblicato dalle principali case editrici italiane – viene fatto passare dal potere politico e mediatico del Paese quasi come “uno che non può parlare”, perché qualche decina di studenti e studentesse si è permesso di contestarlo con cori e cartelli, accusandolo di agire da “scorta mediatica” (copyright di Oriani, giornalista dimessosi da Repubblica dopo 12 anni di collaborazione) del genocidio israeliano. Gli hanno impedito di parlare, ha dichiarato convintamente quasi all’unanimità ildella politica e ...