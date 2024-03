Israele-Islanda | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 19 marzo 2024) Giovedì 21 marzo 2024, alle ore 20.45, presso lo stadio Ferenc Szusza di Budapest, si giocherà, match valido per la semifinale playoff Euro 2024. Scopriamo come arrivano le due squadre e le: LE ULTIME I padroni di casa sono arrivati terzi nel girone di qualificazione ad Euro 2024, secondi alle spalle di Romania e Svizzera. Decisivo in negativo il tris di partite con Kosovo, Svizzera e Romania, durante le quali è arrivato solo un punto. A nulla è servita la vittoria nell’ultima uscita contro Andorra Totalmente diverso il cammino degli islandesi nel girone di qualificazione, chiuso al quarto posto con 10 punti, a meno sette da Portogallo. Nelle ultime due amichevoli, contro Guatemala e Honduras, vinte entrambe, la Nazionale ...

