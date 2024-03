Isola dei Famosi | la nuova inviata è bellissima ed è pronta a partire per l’Honduras ma… Non esiste!

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 19 marzo 2024) L’deista per tornare e avrà una: la ragazza èssima, ma in realtà non. In che senso? L’dei, come sappiamo, è vittima delle nuove regole di Pier Silvio Berlusconi; dopo aver sostituito Ilary Blasi con Vladimir Luxuria e aver vietato i tatuaggi nel programma, il...