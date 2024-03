“Io esco | basta” Caos improvviso al Grande Fratello | l’annuncio tra le urla | tutti muti là dentro

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 19 marzo 2024) Di sicuro i pochi concorrenti rimasti, nello spiato appartamento di Cinecittà, erano reduci da una puntata delalquanto segnante. Letizia Petris ha visto uscire il fidanzato Paolo Masella mentre Alessio Falsone la sua nuova conoscenza Anita Olivieri. Il 31enne milanese ha vissuto un crollo durante la notte, gridava al ritiro. Non è la prima volta che Alessio Falsone veste i panni dell’insofferente pronto ad uscire infischiandosene di penale e percorso al2023. Eppure non è mai effettivamente uscito, neanche ieri dopo l’eliminazione di Anita Olivieri. Diceva che l’avrebbe seguita ma poi? La sfuriata nella notte. Gli altri basiti., la crisi e poi: “Io me ne vado” Negli ultimi tempi si è distinto ...