Investire | nuovo interessante BTP decennale in arrivo | il Tesoro punta sull’inflazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato l’emissione di unBTP€i a 10 anni indicizzato all’inflazione dell’area euro. Il titolo, che avrà scadenza il 15 maggio 2036, rappresenta un’importante novità per il mercato italiano e offre agli investitori una protezione contro il rischio inflazionistico. Scopriamo tutto nelle righe a seguire. Caratteristiche del BTP€i: Indicizzazione all’inflazione: Il capitale e gli interessi del BTP€i saranno rivalutati in base all’Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC), rilevato dall’Eurostat. Scadenza: 15 maggio 2036 Asta: 22 marzo 2024 (con possibilità di cancellazione in base alle condizioni di mercato) Mandato di collocamento: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, HSBC Continental Europe e Société Générale Inv. Banking. Perché emettere un ...