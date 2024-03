Investimento sul futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Innalzamento della no tax area e rette più basse per i redditi fino a 78mila euro. Una scelta chiara, di metodo e di sostanza, quella fatta dall’Università degli Studi di Milano. Per tutti ‘la Statale’, e non per caso. Si tratta infatti di una decisione in pieno spirito di servizio pubblico, per cui l’accesso allo studio deve essere garantito a tutti. Per equità e giustizia ma anche nell’interesse collettivo, perché più si allargano le basi del sapere e della conoscenza, migliore sarà la società di domani.