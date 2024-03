Invade corsia opposta e si schianta contro tre auto | l' impatto è violentissimo | donna morta | quattro feriti

(Di martedì 19 marzo 2024) Gravissimo incidente martedì mattina, 19 marzo, in provincia di Roma. Al volante di un Mercedes Vito avrebbe invaso ladi marciascontrandosi con tre. Tragico il bilancio di uno schianto in via Prenestina Nuova, a Monte Compatri. Unadi 46 anni è...

Una Fiat 500 ha invaso la corsia opposta a Casalmorano (Cremona) dopo aver tamponato l'auto che la precedeva. In quel momento stava passando un motociclista di 32 anni che per l'impatto è stato ... (fanpage)

Rieti, incidente sulla Salaria per L'Aquila: disagi per la viabilità in mattinata - Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un camion e un veicolo nel tratto curvilineo dove uno dei due mezzi, probabilmente allargando il raggio di curvatura, ha parzialmente invaso la corsia opposta ...ilmessaggero

Padova. Motociclista di 20 anni sbalzato nella corsia opposta viene travolto da un'auto: è morto. Traffico in tilt Foto Video - Incidente mortale in corso Boston a Padova oggi, 19 marzo, poco prima delle 9 del mattino, proprio al confine tra la città del Santo e il comune di Abano Terme. Vittima dello schianto un motociclista ...informazione

