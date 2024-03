(Di martedì 19 marzo 2024) È Brescia il riferimento del programma diper la riduzione delle. La banca guidata da Carlo Messina mette a disposizione risorse per 1,5 miliardi di euro entro il 2027 e oltre mille persone che lavorano ogni giorno in banca a questi obiettivi. La nuova sede, i risultati e gli obiettivi diper il sociale sono stati illustrati stamane nel corso di una iniziativa a Brescia alla quale hanno partecipato Giovanni Bazoli, presidente emeritoe ispiratore di questo impegno e dell'identità sociale della banca; Paolo Bonassi, responsabile direzione centrale strategic initiatives and social impact, Laura Castelletti sindaca di Brescia e monsignor Gaetano Fontana, vicario ...

Intesa Sanpaolo in campo per ridurre le disuguaglianze - È Brescia il riferimento del programma di Intesa Sanpaolo per la riduzione delle disuguaglianze. La banca guidata da Carlo Messina mette a disposizione risorse per 1,5 miliardi di euro entro il 2027 e ...ansa

Manageritalia, industria e servizi integrati per vincere la sfida della transizione digitale e ambientale - Terziario e manifattura - Insieme per la sfida della doppia transizione' incontro organizzato da Manageritalia e Intesa Sanpaolo per presentare il Report prodotto congiuntamente sul tema della ...adnkronos

La ricerca e la sanità tra i protagonisti della RomeCup 2024: appuntamento il 20-21-22 marzo all’Università di Tor Vergata e in Campidoglio - Il 20, 21 e 22 marzo appuntamento con la RomeCup, il più grande evento di innovazione dedicato ai giovani promosso dalla Fondazione Mondo Digitale, in collaborazione con l’Università degli ...sanita24.ilsole24ore