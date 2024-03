Inter non si espone sul caso Acerbi | unica scelta possibile per ora

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 19 marzo 2024), dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale, è stato ascoltato dall’sulle presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus durante la sfida con il Napoli. Il difensore ha ribadito alla dirigenza che nelle sue parole non c’era alcun intento discriminatorio e dunque il club per ora non si: per molti questo sarà motivo di critica, ma la società ha il dovere di dare fiducia al suo tesserato CRONISTORIA – Francescodopo-Napoli è al centro di un episodio sicuramente spiacevole e che potrebbe avere risvolti durissimi qualora venissero confermate le presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus, che solo ieri ha deciso di esporsi. L’ha ascoltato oggi il suo tesserato, leggermente infastidita dalle dichiarazioni rilasciate ieri che hanno probabilmente ...