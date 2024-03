Inter | nel pomeriggio il confronto con Acerbi

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Particolarmente in quest?anno, con la presidenza del G7, gli impegni sono moltissimi.io cerco di spostarli tutti nel fine settimana per non togliere tempo alla politica ... (calcioweb.eu)

SERIE A - L’Inter non si ferma alla seconda stella: per i bookie sarà ancora scudetto, in quota derby d’Italia con la Juventus - Come riporta AgiproNews, il pari ottenuto nell’ultimo turno contro il Napoli, primo match del 2024 in Serie A senza vittorie, non cambiano la sostanza delle cose: l’Inter domina il campionato e vede v ...napolimagazine

Caso Acerbi-Juan Jesus: arriva la decisione UFFICIALE - Due giorni dopo la sfida tra Inter e Napoli, si è pronunciato il Giudice Sportivo in merito ai presunti insulti razzisti da parte di Francesco Acerbi al difensore avversario Juan Jesus. Francesco ...calciomercato

Non solo Taremi, l'Inter punta a un attacco super: Gudmundsson nel mirino - C’ è del genio in Albert e vien da sé, visto il nome. Vien da sé pure che l’Inter lo abbia messo in prima fila per il post seconda stella… Leggi ...informazione