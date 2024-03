Inter-Napoli | caso Acerbi-Juan Jesus | il retroscena sulla proposta di La Penna

L’ex dirigente della Juventus non risparmia critiche nei confronti del Napoli dopo il pareggio contro l’Inter. L’ex dirigente di Napoli e Juventus, Luciano Moggi , ha scatenato polemiche con le sue ... (napolipiu)

Nel 29° turno di Serie A c’è stato un episodi o arbitrale in Inter - Napoli che ha fatto discutere. Anche in questa stagione stiamo aggiornando costantemente la nostra rassegna sugli Errori degli ... (terzotemponapoli)

Caso Acerbi-Juan Jesus: la possibile squalifica per il difensore dell'Inter - che ora potrebbe incorrere in problemi ben più seri a causa di quanto accaduto con Juan Jesus durante Inter-Napoli. Ieri pomeriggio, il difensore nerazzurro ha negato ogni insulto razzista, mentre in ...msn

Juan Jesus rompe il silenzio: “Acerbi mi ha detto ‘n***o’, non ha raccontato la verità” - Juan Jesus ha smentito la versione di Acerbi e confermare di essere stato oggetto di un grave insulto razzista durante Inter-Napoli.napolipiu

Morto Joe Barone, il cordoglio dal mondo del calcio: messaggi da De Laurentiis a Infantino - La scomparsa di Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina, ha scosso il mondo del calcio e oltre: la Serie A, e non solo, in cordoglio ...gonfialarete