Inter multata dopo la sfida al Napoli! Ma non c’entra Acerbi

(Di martedì 19 marzo 2024) Per l’c’è una multa a seguito della partita di ieri sera contro il. L’ha data il Giudice Sportivo: ecco perché. MULTA AL CLUB – L’ha ricevuto un’ammendalacontro ildi domenica sera, ma i fatti relativi ade Juan Jesus nonno. La multa di 1500 €, decisa dal Giudice Sportivo, è arrivata per il comportamento dei sostenitori nerazzurri durante la partita contro i partenopei. I supporter nerazzurri hanno lanciato, al 10? del primo tempo, una bottiglia di plastica in campo.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...

Per l’ Inter c’è una multa a seguito della partita di domenica sera contro la Fiorentina . L’ha data il Giudice Sportivo: ecco perché. MULTA AL CLUB – L’ Inter ha ricevuto un’ammenda di 2.000 euro per ... (inter-news)

Per l’ Inter c’è una multa a seguito della partita di ieri sera contro l’Atalanta. L’ha data il Giudice Sportivo: ecco perché. MULTA AL CLUB – L’ Inter ha ricevuto un’ammenda di 4.000 € per il ... (inter-news)

Cds - Inter, assalto per Raspadori: lo considera perfetto come vice Lautaro - Non solo Zielinski che si trasferirà a fine stagione a parametro zero. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, per il prossimo anno l’Inter ha pensato a Giacomo Raspadori perché può ...tuttonapoli

Inter, la società da fiducia ad Acerbi: per ora nessuna multa - ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Inter, la società da fiducia ad Acerbi: per ora nessuna multa L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sulla ...forzazzurri

Acerbi-Inter, oggi confronto sul caso Juan Jesus. La strategia del club nerazzurro - L'edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce quanto segue. "L’Inter crede ad Acerbi. Non lo multa. Ma lo convoca per «un confronto al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto ...areanapoli