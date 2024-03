Intelligenza artificiale | Nvidia lancia Blackwell | il chip più potente di sempre

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 19 marzo 2024)rila sfida al mercato deiper l’. Alla sua conferenza per gli sviluppatori di San José, in California, ha presentato la nuova generazione dei suoidedicati al mercato dell’AI:. Il nuovo processore sarà fino a 5 volte piùdel suo predecessore Hopper e potrebbe mantenere l’azienda nella sua posizione dominante per altri anni.infatti, grazie alla rivoluzione portata dall’, si è ritrovata in un anno ad essere una delle aziende di maggior valore al mondo per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato in Borsa. Una posizione nella quale si è ritrovata grazie a un posizionamento sul mercato partito dal mondo ...