Insulti razzisti tra giocatori | da Mawuli a Obi i precedenti sul campo

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – L’episodio del presunto insulto razzista rivolto dal difensore dell’Inter Francesco Acerbi al napoletano Juan Jesus non è una vicenda isolata nel mondo del calcio italiano, anche se i casi di razzismo tra colleghi calciatori sono decisamente più rari rispetto aglidi matrice razziale rivolti dal pubblico aiquasi sempre della squadra avversarie. Ci sono stati duenei campi da calcio del nostro Paese. Poco più di tre anni fa, esattamente il 17 gennaio 2021, durante Sambenedettese-Padova, gara valida per la 19/a giornata del girone B di Serie C, Shaka, centrocampista ghanese della squadra marchigiana, ha denunciatoda parte di Claudio Santini, attaccante del club veneto. Dopo la denuncia da parte del direttore tecnico ...