Industria Felix | fatturati in crescita in Piemonte | Liguria e Valle d' Aosta

(Di martedì 19 marzo 2024) Torino, 19 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Crescono inel Nord Ovest: in(20,3%),(34,1%) ed'(43,8%). Vercelli (13,1 miliardi di euro di ricavi con + 36,6%), Novara (36,8 m. con +25,4%) e Biella (7,7 m. con +24,9%) trainano la regione ma il dato è condizionato dalla performance del capoluogo di regione, Torino (17,6%), che non segue il passo delle altre e incide pesantemente sul totale essendo in valori assoluti la provincia che genera più ricavi con circa 187 miliardi di euro. Imperia (4,7 m. con + 39,4%) e Genova (64,2 m. con +36,5%) viaggiano invece a vele spiegate sul Mar Ligure, con una percentuale significativa per il capoluogo: 64,2 miliardi di euro rispetto ai 4,7 dell'altra; distanti le altre due province di La Spezia (5,3 m. con +22,4%) e Savona (5,6% m. ...

