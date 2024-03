Incinta del padre a 13 anni a Torino | violentata anche in ospedale | la madre indagata per non aver denunciato

Una storia di orribile violenza e abusi avvenuta in casa . Una ragazzina di 13 anni resta incinta e si reca in ospedale ricoverata al settimo mese di gravidanza. Viene però raggiunta dal padre e viene ... (gazzettadelsud)

Orrore in famiglia: 13enne violentata dal padre resta incita - “La madre sapeva tutto”. L’uomo, un 45enne, è stato arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti verso moglie e figli ...zoom24

Alghero: Giacomo Idda compie 100 anni, gli auguri del sindaco - Una vita semplice ma intensa quella del signor Giacomo, persona simpatica e solare, grande appassionato di calcio, è molto orgoglioso dei suoi nipoti dei quali uno gioca in serie B. «Ancora i migliori ...unionesarda

