Incinta a 13 anni del papà che la violenta anche in ospedale dove deve partorire | indagata anche la madre | «Sapeva tutto | ma non denunciò»

(Di martedì 19 marzo 2024), a soli 13, del padre che lain- il Sant'Anna di Torino -era stata ricoverata per il parto. Una storia agghiacciante di violenza in famiglia. Un orrore...

Incinta del padre a 13 anni a Torino, violentata anche in ospedale: la madre indagata per non aver denunciato - L'uomo ha violentato la figlia in ospedale, dove la 13enne era ricoverata per la gravidanza causata dalle violenze del padre ...notizie.virgilio

Alghero: Giacomo Idda compie 100 anni, gli auguri del sindaco - Nato a Villanova, il centenario si è trasferito ad Alghero alla fine degli anni ‘60, dove fino alla pensione ha lavorato nella Cooperativa Edile Sardegna. Con la moglie Maria Rita Riu ha avuto ben 5 ...unionesarda

