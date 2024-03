Inchiesta Perugia | piano sconvolgente contro la Juve

(Di martedì 19 marzo 2024) Tiene banco anche l’didove è stato scoperto unlantus Tiene banco anche l’didove è stato scoperto unlantus. Sono stati infatti scoperti dei dossier illegali per colpire il club bianconero. Dall’esame di Suarez, il ritorno di Allegri, la Superlega e la cessione di Cristiano Ronaldo: intrusioni illecite nei sistemi informativi. Anche i conti di Agnelli sarebbero stati setacciati. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

Il ministro al Forum dell'Adnkronos presso il Palazzo dell'Informazione: "Al prossimo Consiglio Ue si tornerà a parlare di agricoltura grazie all'Italia" "Certamente la rielezione di Putin in ... (sbircialanotizia)

Il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia, Antonio Laudati , si è avvalso della facoltà di non rispondere all’interrogatorio dei pm di Perugia , nell’ambito dell’ Inchiesta sul ... (gazzettadelsud)

Antonio Laudati , sostituto procuratore della direzione nazionale antimafia, non c’era. Ha affidato al suo avvocato, Andrea Castaldo, una nota tecnica da consegnare al procuratore Raffaele ... (quotidiano)

Juve spiata, tutti i dettagli del piano shock per colpire la società - La Juventus è stata più volte nel mirino del dossieraggio abusivo che ha fatto scattare la maxi-Inchiesta di Perugia. È stata studiata con morbosità almeno in quattro diverse occasioni: quando Suarez ...corrieredellosport

Cos'è questa storia della rete che spia gli italiani a letto - Se lo Stato italiano fosse un'azienda privata che, come ha confermato pochi giorni fa il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, non è in grado di proteggere i dati personali dei suoi ...today

L’Inchiesta di Perugia. Il pm Laudati si difende: "Mai costruiti dossier. Rispondevo a De Raho" - Il magistrato ai colleghi umbri: "Non ci sono le condizioni per l’interrogatorio". Ma chiama in ballo il senatore M5s: i miei atti erano sotto il suo controllo.quotidiano