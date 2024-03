Incastrati | la trama della fiction con Ficarra e Picone su Canale 5

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 19 marzo 2024) oggi (replica), 19 marzo 2024è laconin replica su5 questa sera, 19 marzo 2024, con la prima stagione.5 ripropone infatti in questa serata gli episodiprima stagione, visto che martedì e giovedì prossimo, 26 e 28 marzo 2024, andranno in onda in prima visione in chiaro gli episodiseconda stagione. Ma vediamo insieme lae di cosa parla la prima stagione in replica oggi.Ambientata in Sicilia, la serie è una commedia degli equivoci: due amici, Salvatore e Valentino (), titolari di una piccola azienda specializzata in riparazione di elettrodomestici, restano coinvolti in un omicidio eccellente. ...