In Italia dispersione dell' acqua al 42 | 2% | male Sud e Isole

(Di martedì 19 marzo 2024) Laidrica nei capoluoghi di provincia inè pari in media al 36,2% e raggiunge il 42,2% come territorio complessivono, in base agli ultimi dati Istat (anno 2020). In alcune aree del Paese (soprattutto Sud e) si disperde piùa metà dei volumi d'immessi in rete. Lo afferma il XIX Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, in vistaa Giornata mondialeche ricorre il 22 marzo. Se si analizza ulteriormente lo spaccato di alcune realtà, in Basilicata va disperso il 62%a risorsa idrica, mentre la Valle d'Aosta si ferma al 23,9%. Fra i capoluoghi di provincia spicca in negativo il dato di ...

