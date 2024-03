In Gambia mutilare i genitali delle bambine potrebbe non essere più illegale

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 19 marzo 2024) La mutilazione deifemminili, o Mgf, è stata vietata incon un divieto introdotto nel 2015, ma lunedì l’Assemblea nazionale delha votato a favore di un provvedimento che prevede la revoca del divieto. L’assembela del parlamento monocamerale ha visto 42 voti favorevoli su 47. Tutti i parlamentari presenti erano uomini: 4 hanno votato contro e 2 si sono astenuti. L’Assemblea nazionale è composta da 58 membri, di cui solo 5 donne. La proposta dovrà oraesaminata da alcune commissioni del governo e nel caso fosse approvata ildiventerebbe di conseguenza il primo Paese al mondo a eliminare le tutele in vigore contro la mutilazione deifemminili, considerata universalmente una grave violazione dei diritti umani, come riporta il New York ...