In fuga da un branco di lupi | trenta cervi precipitano insieme in un burrone “Chi è andato sul posto | si è trovato di fronte una scena straziante”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Una trentina dimorti sono stati ritrovati in località Pontebernardo in alta valle Stura, nel cuneese, sulla strada che porta al Colle della Maddalena. Le immagini strazianti dei poveri animali stanno facendo il giro delle testate piemontesi, tra cui targatocn.it dove vengono fatte ipotesi un po’ dettagliate della morte improvvisa di così tantinello stesso momento e nello spazio di poche decine di metri. Si suppone infatti che gli animali siano precipitatie contemporaneamente dalla Montagnetta, volando per centinaia di metri giù per la scarpate fino ai piedi delle Barricate. Si ipotizza che questo inconsapevole ma volontario suicidio di massa sia dovuto al fatto che iscappassero da undi. Si tratta dell’ipotesi ad ora più plausibile, ma non di ...