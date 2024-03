In cento alla camminata per i diritti nel Parco Alto Milanese

(Di martedì 19 marzo 2024) "Da tempo non vedavamo un’iniziativa così partecipata nel quartiere di Mazzafame, posso solo dire che mi ha reso molto felice, è la dimostrazione che se le proposte sono di valore la gente partecipa". Nino Tola, vicepresidente della Casa del volontariato, commenta così l’iniziativa "8 marzo run - donne costituenti", che si è svolta nell’estrema periferia della città. Il pomeriggio era dedicatomemoria di Cristina Dell’Orto, bibliotecaria molto amata e prematuramente scomparsa. "E’ il quinto anno che proponiamo l’evento, in ricordo di Cristina, e possiamo dire che domenica oltre un centinaio di persone ha preso partemanifestazione", ricorda Tola. Il ritrovoCasa del volontariato, poi una passeggiata nelintervta da letture a ...

