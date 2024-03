Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente in calo guardando anche a Wall street e all'inflazione alla produzione negli Usa, più elevata delle attese, un dato che potrebbe ... (quotidiano)

Pechino, 15 mar – (Xinhua) – Le principali citta’ cinesi hanno registra to un calo dei prezzi delle case nel mese di febbraio, con diminuzioni piu’ contenute su base mensile, secondo ... (romadailynews)

Lottomatica, Gamma chiude il collocamento del 7,9% del capitale a sconto del 7,6% - un collocamento privato. L’accelerated bookbuilding ha avuto luogo al prezzo di 10,90 per azione per un incasso complessivo di 218 milioni di euro. Si tratta di uno sconto del 7,6% circa (in media con ...milanofinanza

L'oro arretra dello 0,23%, il prezzo spot è a 2.155 dollari - L'oro arretra dello 0,23% sui mercati asiatici: il prezzo spot è a 2.155 dollari l'oncia. In calo anche gli altri metalli: l'argento perde lo 0,5%, il rame lo 0,6% e il platino l'1,5%.quotidiano

In calo i prezzi del petrolio, Wti a 82,5 dollari - I prezzi del petrolio sono in calo questa mattina. Il Wti americano con consegna ad aprile scambia a 82,55 dollari al barile, con una perdita dello 0,21%. Il contratto sul Brent con consegna a maggio ...ansa