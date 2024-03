In arrivo la nave carica di migranti Pronta la macchina dell’accoglienza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Laè dinuovo in moto dopo il vertice di ieri in prefettura. E’ previsto per domattina alle 6 alla banchina Taliercio l’in porto della ‘Geo Barents’ di Medici Senza Frontiere. A bordo ci sono 249, salvati in tre differenti operazioni di recupero: lo sbarco più numeroso tra tutti quelli avvenuti al porto di Marina di Carrara tra il 2023 e questi primi mesi dell’anno, l’undicesimo e il secondo del 2024 che si aggiunge ai nove del 2023. Il numero totale deiarrivati sotto le Apuane, con i 249 attesi domani, salirà a 1.414. Per le 249 persone si concluderà domani un lungo viaggio in mare, documentato da Medici Senza Frontiere attraverso i propri profili ufficiali e in cui sono state raccontate anche le diverse fasi di salvataggio in mare. Nella prima ...