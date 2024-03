Impressioni di metà marzo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 19 marzo 2024) In Russia tutto come da programma della nomenklatura, purtroppo. Ieri sono stati comunicati i risultati di quel Carnevale fuori tempo , arricchito dall’ “opera di Pupo”, tutt’altra cosa di quelle della tradizione siciliana. Si ha così notizia che è stata di circa il 90 % dei votanti la percentuale di preferenze date a Putin. Per quanto (non) ha visto il mondo, dopo lo champagne, scorso a fiumi, che è stato ingurgitato da quel manipolo di brutte copie dei loro predecessori, l’umanità tutta dovrà fronteggiare la sbornia di potere che gli stessi tenteranno di smaltire nei confronti della stessa.In modo particolare tanto avverrà nei confronti dei loro “sudditi” per altri sei anni, salvo inconvenienti di percorso. Da notare che per Putin inizia il V° mandato dopo 24 anni di potere assoluto.Tale constatazione in qualche modo ricorda l’italianissima seppur vetusta espressione pronunciata in ...