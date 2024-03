Impatto devastante | tir contro il guard rail | morto camionista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 19 marzo 2024) Un incidente mortale si è verificato questa mattina intorno alle 8.15 su via Radici, a Campiano di Castellarano, nella zona ceramiche di Reggio Emilia. Tir finisceililDaniele Barozzi, un 68enne nato a Montefiorino, ma residente a Formigine. Lo schianto si è verificato prima delle 9 lungo la strada provinciale 486 su via Radici in località Campiano. La causa potrebbe essere dovuta a un malore dell'autotrasportatore. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori inviati dal 118, che hanno provato in ogni modo a rianimare il, ma senza successo. Erano presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e per tirare fuori l'uomo dalle lamiere del mezzo.