Immobiliare 2023 | confermato il trend di crescita per gli agenti +2 | 6% Salgono a 53 124 i professionisti abilitati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) - L'edizionedel report "Reti e Aggregazioni immobiliari" fotografa l'andamento del settore con un focus sul franchising, che segna unadell'1,76%. Milano, 19 marzo 2024 - Un mercatoin salute che chiude ilcon 709.591 transazioni, se pur in calo del 9,56% rispetto al 2022. È un numero positivo se consideriamo la contrazione (-17,2%) nelle richieste di mutuo sull'interoa causa del rialzo dei tassi (analisi CRIF su fonte EURISC). In questo contesto, la consueta indagine effettuata sulle reti immobiliari racconta una professione che rimane attrattiva. Sono 53.124, infatti, gliimmobiliarie in attività, indi 1.346 unità, +2,60% rispetto allo stesso ...