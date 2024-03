Immobile obiettivo dell’Inter? Pro e contro del possibile affare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 19 marzo 2024) Ciroaccetterebbe volentieri un trasferimento all’Inter. Il capitano della Lazio è ai ferri corti con l’ambiente biancoceleste, e si sta guardando intorno. Analizziamo benefici e svantaggi dell’eventualeper i nerazzurri. NOME CHE SORPRENDE – L’attaccovede già un rinforzo a referto per la stagione 2024/25. Si tratta di Mehdi Taremi, che arriverà a parametro zero dal Porto. Tuttavia l’ingaggio dell’iraniano non sarà sufficiente per rinforzare l’attacco nerazzurro, specie in caso di qualche addio. Motivo per cui negli ultimi giorni emerge un nome nuovo per l’Inter. Ed è quello di Ciro, capitano della Lazio, da cui è tuttavia in uscita. Un’ipotesi sorprendente, ma solo fino a un certo punto. E che necessita di qualche approfondimento. VANTAGGIO SICURO –è alla ...