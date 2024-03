Imbrattarono l’opera di Cattelan Concessa la giustizia riparativa | Lezioni sull’ambiente nelle scuole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Hanno chiesto e ottenuto di accedere al programma dii tre attivisti del movimento ambientalista "Ultima Generazione" che, il 15 gennaio 2023, hanno lanciato vernice lavabile contro"Love" di Maurizio, meglio conosciuta come "il Dito", in piazza Affari. La richiesta è stata avanzata davanti alla terza sezione penale del Tribunale in composizione monocratica, dove si è aperto il processo per imbrattamento di beni culturali, dall’avvocato Gilberto Pagani, il difensore dei tre che hanno dai 23 ai 39 anni. Il legale del Comune ha dato parere favorevole e si è associato all’istanza. Uno degli imputati, fuori dall’aula, ha affermato che, come lavoro previsto dall’istituto della, vorrebbero andare nei licei per tenere ...