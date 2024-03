Ilaria Capponi e quelle critiche sul suo corpo | Mariotto e Platinette nella bufera

(Di martedì 19 marzo 2024) Il paradosso di una tv che cerca di darsi una verniciata di inclusione e modernità e invece è ancorata ai più vecchi stereotipi è andata in scena su Rai1 durante l’ultima puntata di Italia sì. Il paradosso è quello in cui una modella come, viene invitata per parlare del body shaming di cui è stata vittima e dopo il suo bel discorso diventa oggetto, mentre esce dallo studio e non può più replicare, proprio di body shaming. I protagonisti di questa vicenda sono, oltre alla 34enne, già terza a Miss Italia nel 2007, Guillermoe, soprattutto,. Suo il commento che ha fatto più discutere. Il pessimo commento diMentresi allontanava, Guillermosi è lasciato andare a opinabili considerazioni ...

