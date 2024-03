“Il video? Cosa abbiamo scoperto” Kate Middleton | la verità dopo la prima apparizione e le voci choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 19 marzo 2024)il misterioso intervento chirurgico e lo scandalo della foto per la festa della mamma ritoccata, la principessaè stata avvistata al Windsor Farm Shop, l’emporio, che vende prodotti agricoli che si trova a pochi chilometri di distanza da Adelaide Cottage, a Windsor, dove vivono i principi del Galles insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Il primoin cui si vede la principessal’intervento a cui si è sottoposta a gennaio, il secondo avvistamentoquello in auto insieme alla madre avvenuto solo qualche settimana fa. Nel filmato pubblicato da TMZ si vedonoe il marito William uscire dall’emporio con alcune buste della spesa. Entrambi vestiti casual, i due sono stati in negozio per circa una ...