Il suv cinese con il drone incorporato

Migliori auto ibride plug-in del 2024, le top 5 di MissionFleet - Elenco delle migliori auto ibride plug-in del 2024 secondo il giudizio di MissionFleet, fra station wagon e Suv compatti e medi ...missionline

Byd Frigate 07 Honor Edition, suv intelligente per la Cina - Ha debuttato in questi giorni, per ora destinato al solo mercato cinese, il suv Frigate 07 Honor Edition del colosso Byd che si propone come uno dei più avanzati veicoli 'software defined'. (ANSA) ...ansa

Audi, 20 modelli entro il 2025. «Ma questo è un anno di transizione» - Contesto economico e geopolitico difficile, ma il gruppo di Ingolstadt ha una roadmap chiara e punta nel lungo periodo a un margine operativo del 14% ...ilsole24ore