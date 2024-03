Il successo della ginnastica Falciai promossa in A2

(Di martedì 19 marzo 2024) Arezzo, 19 marzo 2024 – “Esprimo le mie più sincere congratulazioni alla squadra diritmicasocietà sportivache domenica scorsa ha chiuso in testa il campionato di serie B guadagnando la promozione in A2. Il 2024 si apre quindi con uno straordinario risultato che dà seguito ai successi collezionati dallo sport aretino nel corso del 2023, linfa vitale per il nostro mondo dello sport e orgoglio per l’intera città. Presto concorderemo modalità e tempistiche per celebrare insieme alle atlete e a tutto il team un momento ufficiale di riconoscimento del merito e di ringraziamento a nome di tutta la città”. L’assessore Federico Scapecchi si complimenta così con la società diretta da Paolo Domini, che quotidianamente si allena nelle strutture messe a disposizione dal Comune e che domenica scorsa al palasport Prometeo ...

Momenti di tensione durante l’ultima puntata del popolare show televisivo The Voice of Italy, condotto da Antonella Clerici e molto seguito dal pubblico italiano. Proprio la presentatrice ha infatti ... (thesocialpost)

Amori, filarini e tradimenti: il Centro al tempo delle Europee - E c’è chi, come il leader di Coraggio Italia e governatore della Liguria, Giovanni Toti ... di “riunire l’area politica che va da Meloni a Schlein”, dopo il successo in Sardegna e in Abruzzo dove ha ...huffingtonpost

Kate Middleton, è una sosia nel video con William Le teorie su Heidi Agan, la "controfigura" ufficiale: «Quanti soldi ti hanno dato» - Il lavoro da sosia Insieme ad altri lookalike – di William, della regina Elisabetta, di Carlo e Camilla – a partire dal 2011, la Agan ha iniziato a sfruttare la somiglianza con la Duchessa di ...ilmessaggero

Eurolega, la Virtus deve rialzarsi: a quota 2.33 il successo contro lo Zalgiris - per conquistarsi la chance di dare il meglio quando nell’ultima fase della stagione avrà la possibilità di gestire meglio fatiche ed infortuni. Sarà dura, ma non impossibile come suggeriscono le quote ...gioconews