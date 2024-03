Il ritorno di Pappalardo | “Salvini | sono al tuo fianco | chiamami Faccio scappare io i 4 cog**ioni che si oppongono al ponte sullo Stretto”

(Di martedì 19 marzo 2024) “Caro Matteo, se hai bisogno di qualcuno per difendere ildi Messina, ioa tua disposizione. Sulcompletamente al tuo, liio questi cialtroni che si stanno mettendo contro il. Quando c’ero io alla Societàdi Messina, nessuno ha pappato. Caro, vai avanti, io tivicino“. È il nuovo appello accorato dell’ex generale dei Carabinieri Antonioal ministro dei Trasporti Matteocirca ildi ...

A2 F - Passo falso per Polisportiva Galli sul campo di Costa Masnaga - Finisce nel peggiore dei modi in Lombardia. La Polisportiva Galli non riesce ad aver la meglio delle padrone di casa, brave e più lucide nella frazione decisiva dopo che la formazione di ...pianetabasket

Atlantista e sovranista, Meloni double face - L’intermittenza di princìpi pare un difetto strutturale della nostra destra di governo. Dentro i confini nazionali ma talvolta anche fuori. Come testimonia la ...repubblica

Adriano Pappalardo: età, moglie, figli, malattia, incidente e dove vive l’attore e cantante - Adriano Pappalardo è noto sia come cantautore che come attore. E’ stato molto popolare soprattutto negli anni 80-90. Adriano Pappalardo: età, moglie, figli, dove vive Adriano Pappalardo, originario di ...tag24