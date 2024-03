Il ricordo commosso di Biraghi | “Joe | dammi la forza di portare avanti la nostra missione”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 - La Fiorentina intesa come squadra, informata costantemente sulle condizioni del suo direttore generale nel corso di questi giorni, riprenderà la preparazione nella giornata di giovedì. Queste sono le ore del dolore, del distacco da un dirigente costantemente e continuamente a contatto con i calciatori. Joe Barone non era tipo da ufficio e scrivania. O meglio, non solo. Amava il campo, amava stare a contattato con i suoi calciatori. Che oggi hanno intasato i social di pensieri e ricordi. Quello più atteso è arrivato poco fa. La lettera di saluto del capitano, Cristiano. Lui che ha vissuto in prima persona anche la tragedia di Davide Astori e che lo porta ancora oggi e dopo sei anni su ogni campo in Italia e in Europa.e partecipato il suo. "Ciao Joe, anche tu purtroppo come Davide mi ...