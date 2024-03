Il regista del Corvo del 1994 contro il remake | “Brandon Lee dovrebbe rimanere unico”

Alex Proyas ha di nuovo usato i social per esprimere il suo disappunto all'idea di un remake del Corvo. Non ha nulla contro chi ci ha lavorato, il punto è che l'originale aveva assunto un significato ... (comingsoon)

Alex Proyas, regista del film originale Il Corvo si è schierato contro il reboot, come riportato su ScreenRant, dichiarando che non avrebbe mai dovuto essere realizzato. La storia tornerà, infatti, ... (screenworld)