Il Ravenna ora insegue Sfortunati negli episodi Siamo leoni | non molleremo»

(Di martedì 19 marzo 2024) Su un campo difficile come quello di Carpi, il pareggio sarebbe stato più che meritato. Ilha dimostrato di valere il primato in classifica, ma, adesso, si ritrova al 3° posto (non accadeva dalla terza giornata), con 2 punti da recuperare sul Carpi e uno sul Forlì, ma anche con l’ennesimo espulso (Marino; il debuttante Liso in rampa di lancio). A 7 turni dalla conclusione, e con un altro scontro diretto da giocare (Forlì, in casa il 7 aprile), ilpensa già alla sfida di domenica contro la Sammaurese, puntando sulle certezze, fra cui Sasha Mancini, uno dei migliori al ‘Cabassi’. Mancini, cosa non ha funzionato a Carpi? "Abbiamo giocato da prima in classifica, mettendo in mostra personalità, coraggio e fame, ovvero le nostre caratteristiche peculiari. Secondo il mio parere, la partita l’abbiamo dominata noi, dall’inizio alla fine. Il ...