Il protagonista E’ super Galligani Sono diciassette i gol in campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) E’ statodella partita decisiva: Elia, con una doppietta, ha trascinato la Robur verso la Serie D. Gol, assist, traverse, per il numero 11 bianconero, capocannoniere della squadra e ai vertici della classifica marcatori del girone, con 14 centri all’attivo. Sarà difficile, per, chiudere al primo posto, ché Del Pela dello Scandicci, autore di due reti anche domenica, ha già raggiunto quota 17. Ma se l’obiettivo che si è posto è salire sul terzo gradino del podio, l’attaccante ha tutte le carte in regola per riuscire a mettersi al collo la medaglia d’argento: il testa a testa è con Cellai del Signa, che sta viaggiando alla stessa velocità. Non solo gol, però, per: 14 gli assist sfornati ai compagni, ultimo quello per Hagbe valso il raddoppio a Sansepolcro. Numeri di altissimo ...