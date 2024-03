Il Processo di Biscardi | Acerbi infuoca il dibattito | è stato razzista?

Il movimentatissimo match tra Lazio e Udinese ha tenuto sulle spine tutti al Processo di Biscardi : all’Olimpico passava l’ultimo treno per Maurizio Sarri per conquistare la partecipazione alla ... (ildifforme)

Non sarebbe lunedì senza Il Processo di Biscardi, in onda sulle reti Netweek a partire dalle 20:30. Tanto calcio giocato e non solo tra i temi odierni, a partire dall’Anteprima di Antonella Biscardi ... (ildifforme)