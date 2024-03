Il Ppe striglia Salvini | Si vergognerà delle sue parole sulla vittoria di Putin

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 19 marzo 2024) “Le elezioni fanno sempre bene e quando un popolo vota ha sempre ragione“, ha detto ieri Matteo, all'indomani dellaelettorale di Vladimir. Dichiarazione incendiaria che Antonio Tajani ha provato subito a raffreddare. “La politica estera la fa il ministro degli Esteri”, ha risposto subito a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. “Le elezioni sono state caratterizzate da pressioni forti, anche violente. Navalny è stato escluso da queste elezioni con un omicidio, abbiamo visto le immagini dei soldati nelle urne, non mi sembra che sia un’elezione che rispetta i criteri che rispettiamo noi”, ha ribadito il vicepremier forzista. Ovvero, in Russia non c'è una vera democrazia. Anche se oggi, intervistato a Radio 24, Tajani ha ammorbidito i toni e sottolineato come nella maggioranza non ci siano divisioni (linea ...