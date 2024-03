“Il piano segreto di Putin per Kiev” La soffiata dell' ambasciatore è inquietante

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 19 marzo 2024) L'Ferdinando Nelli Feroci, presidente'Istituto Affari Internazionali, analizza la situazionea guerra tra Russia e Ucraina alla lucea rielezione di Vladimir: “Lui - dice al Messaggero - si comporterà in continuità con quanto ha fatto finora rispetto alla sua collocazione geopolitica e alla gestione del conflitto. Non rinuncerà ai territori che ha occupato in Ucraina, che considera parte integrantea Federazione russa, tanto da far votare i suoi abitanti. Che possa essere indotto a portare l'offensiva oltre la linea del fronte con spostamenti di truppe verso ovest non è detto. Tutto considerato, potrebbe convenirgli aspettare di vedere cosa succede negli Stati Uniti a novembre. Certo non sarà disponibile a trattare una pace se non alle sue ...