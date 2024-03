Il piano al 2028 di Terna in linea al 99% con la Tassonomia Ue

(Di martedì 19 marzo 2024) IlIndustriale 2024-dicon investimenti previsti per 16,5 miliardi di euro prevede interventi sostenibili al 99% secondo i criteri di ammissibilità introdotti dallaEuropea. Lo annuncia il gruppo che, per adempiere al proprio ruolo di operatore dei sistemi di transizione (Transmission System Operator) e abilitatore della transizione, ha individuato obiettivi per continuare a garantire il servizio di trasmissione dell'energia con "standard di assoluta qualità ed elevata adeguatezza".passerà così da un sistema tradizionale con impianti di generazione centralizzati a un "sistema complesso e decentralizzato", caratterizzato dalla "crescente integrazione delle fonti rinnovabili" che, per la loro natura non programmabile e intermittente, richiederanno un "cambio di ...

Case Green, le tappe della direttiva, chi sarà coinvolto e come cambieranno i bonus - 2028: Edifici pubblici a zero emissioni Dal 1° gennaio 2028 ... il punto di vista del ministro Pichetto Pichetto ha sottolineato la necessità di un “grande piano di intervento nazionale“, il cui ...quifinanza

Terna, il 2023 chiude con utili in crescita a 885 milioni. Nel piano al 2028 investimenti per 16,5 miliardi - In crescita dell'8% il dividendo 33,96 centesimi. Il gruppo ha approvato il piano al 2028 con investimenti complessivi per 16,5 miliardi e ricavi a 4,6 miliardi a fine periodo. Previsto un utile per ...repubblica

Terna: in piano al 2028 investimenti per 16,5 mld, +8% annuo ebitda e ricavi (RCO) - Crescita media 5% utile netto, +4% minimo anno per dividendo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar - Terna presenta il piano industriale 2024-2028, il primo dell'ad Giuseppina Di Foggia che ...borsaitaliana