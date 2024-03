Il Perugia pensa già agli spareggi per la B . Santopadre: "Ho rivisto il giusto entusiasmo" - Sei partite alla fine della stagione regolare, un terzo posto, ancora raggiungibile, lontano due punti, una bella ipoteca sul quarto, che con il successo sul Gubbio vuol dire un vantaggio di sette pun ...msn

Sina, la svolta: ora si guarda all’estero e si pensa anche al franchising - Svolta in casa Sina Hotels, che punta a espandersi ulteriormente con un occhio di riguardo alle destinazioni internazionali e apre all'ipotesi franchising ...travelquotidiano

Perugia festeggia il ritorno in A1 - ROMA- Champagne a fiumi al PalaRadi per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia che festeggia il ritorno in A1 con due turni di anticipo, dopo una sola stagione in purgatorio, espugnando il campo della Crem ...corrieredellosport