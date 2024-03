Il pericoloso concetto della «maggioranza numerica» applicato alla scuola di Pioltello

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 19 marzo 2024) Da giorni si discute a propositodecisionedidi sospendere le lezioni nel giornofine del Ramadan, giorno di festa per i musulmani. Scelta che ovviamente ha diviso il paese in due tra chi pensa che sia l’ennesima concessione fatta agli stranieri (e quindi un segno di debolezza) e chi invece parla di intelligente segnale di apertura e distensione. Quello che mi importa è analizzare le ragioni del preside e di chi la pensa come lui. E la ragionefine è sempre quella: è una questione. Lo scrive anche oggi Massimo Gramellini sul Corriere: laha quasi il 50% di studenti stranieri e musulmani, ragazzi e ragazze che in quel giorno preciso anon ci venivano mai e stavano a casa a ...