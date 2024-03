Il pedagogista | Un prezioso gioco di squadra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) di Marianna Vazzana "Una buona notizia, il fatto che sempre più padri utilizzino il “congedo di paternità“ che spetta per legge. Questa norma consente ai padri di esercitare la loro funzione di presenza e di sostegno dopo il parto ed è fondamentale. Anzi, ci vorrebbero più di 10 giorni: almeno tre mesi secondo me. Fermo restando che il papà non si sostituisce alla mamma (guai se fosse così) ma ssume il suo ruolodi padre nella cura dei figli". Lo spiega Daniele Novara,e fondatore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. E qual è questo ruolo? "Iniziamo pensando questo: una volta i bambini nascevano in una comunità allargata, con nonne, zie, una serie di persone fidate che non lasciavano mai sola la mamma nella cura dei bambini piccoli, anche per scongiurare la depressione post partum. Oggi la ...