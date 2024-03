Nelle anticipazioni di Uomini e donne si parla del Trono Classico, con colpi di scena per Ida e Daniele , e del Trono Over, con un nuovo cavaliere per Gemma. Nuove anticipazioni sulle puntate di ... (movieplayer)

Il nuovo tronista Daniele chiede a Beatriz di tornare in studio per lui (ANTICIPAZIONI) - Quali sono le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 18 marzo Le news e cosa vedremo nel dating show ...novella2000

Nuovi sviluppi nel dating show 'Uomini e Donne' - Il popolare dating show italiano 'Uomini e Donne', condotto da Maria De Filippi, ha recentemente registrato una nuova puntata che andrà in onda la prossima settimana su Canale 5. La registrazione ha p ...informazione

Uomini e Donne, Ida divisa tra Pierpaolo e Mario: volano stracci in studio tra i due corteggiatori [VIDEO] - Sia Mario sia Pierpaolo decidono di non invitare Ida a ballare. Spazio anche per il trono classico di Daniele Pedice, il nuovo tronista: Daniele ha deciso di portare in esterna due corteggiatrici, ma ...comingsoon