Il no della Meloni all' intervento diretto in Ucraina | Si rischia l' escalation

(Di martedì 19 marzo 2024) La premier parla in Senato in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo a Bruxelles: si registra una "sensibile riduzione" degli arrivi dalla Tunisia, ma si deve proseguire sul consolidamento di "un'alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani"

Meloni al Senato: 'Ribadiamo il sostegno all'Ucraina. Macron Contrari all'intervento diretto, evitare l'escalation a ogni costo': ' Ribadiremo il nostro sostegno all'Ucraina '. Con queste parole la presidente del ...Giorgia Meloni ...dalla Francia circa il possibile intervento diretto'...per fare un salto di qualità sul fronte della ...

Russia, Meloni zittisce Salvini: 'Voto farsa, Navalny simbolo di libertà': ...il no all'intervento diretto in Ucraina, 'rischio escalation' Leggi anche/ Putin Complimenti non solo dai 'cattivi'. In prima fila Modi, amico di Meloni 'L'Italia saluta con favore l'ingresso della ...