Il mondo è in mano alle destre e ai nuovi fascisti | le prospettive per l’umanità sono terribili

(Di martedì 19 marzo 2024) di Giuseppe Paris Mai come in questo momento negli ultimi 60 anni il, e in particolare l’Europa, è stato vicino alla terza distruttiva guerra mondiale. Questo terribile scenario avviene in un contesto europeo e mondiale difascismi. Fascista è lo Zar Putin, alla guida di un partito di destra, nonostante la propaganda nostrana ed europea lo descrivano come comunista; destrorso è Zelensky e la maggior parte dei governi che lo sostengono. Netanyahu è alla guida di Israele, ed è leader di un partito di estrema destra confessionale, così come i fondamentalisti di Hamas. I cosiddetti “democratici” americani altro nonche conservatori mascherati da progressisti, così come i conservatori inglesi. Ilè ine ai...