Il “miracolo“ Mantova Idee chiare e passione Dall’inferno al paradiso i biancorossi vedono la B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Il1911 ha scritto un’altra pagina speciale di una storia davvero unica come la sua. Un percorso, quello della squadra biancorossa seguita con grande calore dai suoi tifosi, che ha alternato senza soste belle soddisfazioni ed improvvise cadute, in un’infinita altalena di emozioni, che ha sempre messo a dura prova i cuori di tutti coloro che amano i virgiliani. Basta riavvolgere il nastro del tempo solo di pochi mesi per rendersi conto di questo tumultuoso cammino. In effetti è domenica 13 maggio quando il pareggio interno con l’Albinoleffe condanna ila salutare la serie C al termine dei play out e a ritornare, dopo tre sofferte stagioni tra i professionisti, in serie D. La delusione che si respira è enorme, ma proprio questo è il punto della “rinascita” virgiliana. Passano poche settimane e non solo il club viene riammesso in ...